Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı - Son Dakika

Geçtiğimiz yazı müsilaj ve yarattığı etkilerle geçiren Marmara Denizi havaların ısınmasıyla birlikte yeniden müsilaj tehdidi altına girebilir.

Birçok uzman su altındaki kirlilikten kaynaklı oksijen seviyelerinin azalmasını müsilajın temel sebebi olarak gösterirken, konuyla ilgili bir uyarı da Greenpeace'ten geldi.

Greenpeace Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj... Marmara Denizi her gün farklı bir çığlıkla bize sesleniyor. Sanayi atıkları Marmara Denizi'ne boşaltılmaya devam ettiği sürece bu kriz büyüyecek ve denizde yaşam tamamen bitecek" ifadeleri kullanıldı.