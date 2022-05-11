Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı - Son Dakika
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Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı

11.05.2022 13:51

Greenpeace Türkiye yaklaşan yaz öncesi Marmara Denizi için bir uyarı yaparak, "Marmara Denizi her gün farklı bir çığlıkla bize sesleniyor. Sanayi atıkları Marmara Denizi'ne boşaltılmaya devam ettiği sürece bu kriz büyüyecek" dedi.

Geçtiğimiz yazı müsilaj ve yarattığı etkilerle geçiren Marmara Denizi havaların ısınmasıyla birlikte yeniden müsilaj tehdidi altına girebilir.

Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı

Birçok uzman su altındaki kirlilikten kaynaklı oksijen seviyelerinin azalmasını müsilajın temel sebebi olarak gösterirken, konuyla ilgili bir uyarı da Greenpeace'ten geldi.

Greenpeace Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj... Marmara Denizi her gün farklı bir çığlıkla bize sesleniyor. Sanayi atıkları Marmara Denizi'ne boşaltılmaya devam ettiği sürece bu kriz büyüyecek ve denizde yaşam tamamen bitecek" ifadeleri kullanıldı.

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Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da Romanya'ya ait 84 yaşındaki askeri eğitim gemisi İstanbul'da Müsilaj sorunu giderilemedi Müsilaj sorunu giderilemedi

Marmara Denizi, Güncel, Son Dakika

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