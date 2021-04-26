GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ - Son Dakika

GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ

26.04.2021 13:03

GREENPEACE Akdeniz'in araştırmasına göre, Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa'dan en çok plastik atık alan ülke olduğu, bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gerçekleştiği ve her gün 241 kamyon dolusu plastik atığın Türkiye'ye geldiği belirlendi.

GREENPEACE Akdeniz'in araştırmasına göre, Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa'dan en çok plastik atık alan ülke olduğu, bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gerçekleştiği ve her gün 241 kamyon dolusu plastik atığın Türkiye'ye geldiği belirlendi. Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 659 bin 960 ton plastik atık ithal ettiği açıklanırken, ekipler, Adana'da doğaya bırakılan atık ithal plastikleri görüntüledi.

Greenpeace Akdeniz, 'Türkiye plastik çöplüğü olmasın' kampanyası kapsamında, çevreye, deniz canlılarına ve insan sağlığına yönelik tehlikeleri nedeniyle plastik atık ithalatının acilen yasaklanmasını talep ediyor. Bu kapsamda ithal edilen plastik atıklar ve en çok hangi ülkeden geldiğine yönelik araştırma yapan Greenpeace Akdeniz ekibi, bu plastiklerin bir kısmının doğaya atıldığını ya da yakıldığına ilişkin Kasım 2020'de Adana'da çektiği görüntülerin ardından, Nisan 2021'de yeniden Adana'ya yapılan saha gezisinde durumun değişmediğini gösterdi. Çekilen görüntülerle, Avrupa'dan gelen plastik çöplerin doğaya atıldığı ya da yakıldığı bir kez daha ortaya çıkarıldı.

'İTHALATI YASAKLANSIN' ÇAĞRISI

Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Projeler Lideri Nihan Temiz Ataş, Türkiye'nin sıfır atık hedefine her geçen gün katlanarak artan ithal plastik atıklarla ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek, acilen ithalatın yasaklanması gerektiğini söyledi. Geçen sene başlattıkları 'Türkiye plastik çöplüğü olmasın' kampanya sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik atık ithalatı kotasını düşürdüğünü belirten Ataş, 'Bu adımın güzel ancak yeterli olmadığını o zaman da söylemiştik. Verilerden ve sahadan gördüğümüz kadarıyla Avrupa'nın en büyük plastik çöplüğü olmaya devam ediyoruz. Hatta kotanın düştüğü günden sonra da artış devam ediyor. Bu durum, denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması gerektiğini gösteriyor. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ocak ayında hedefin sıfır atık ithalatı olduğunu belirtti. Bakanlığın bu taahhüdünü acilen gerçekleştirerek plastik atık ithalatı yasağı eylem planını açıklamasını, denetim ve şeffaflık mekanizmalarını artırmasını talep ediyoruz diye konuştu.

AVRUPA'DAN 659 BİN TON PLASTİK ATIK

Çin'in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi olan Türkiye'de her sene plastik atık ithalatının katlanarak artmaya devam ettiğine işaret edildi. Greenpeace Akdeniz'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi'den topladığı verilere göre, Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 659 bin 960 ton plastik atık ithal ettiği açıklandı.

PLASTİK ATIK İTHALATI, 16 YILDA 196 KAT ARTTI

Diğer veriler ise şöyle; 2019 yılında Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 582 bin 296 tondu. 1 yılda plastik atık ithalatı yüzde 13 arttı. Her gün 241 kamyon dolusu plastik atığın Türkiye'ye geldiği belirlendi. Türkiye, 2020 yılında Avrupa'dan en çok plastik atık alan ülke oldu. Türkiye Avrupa plastik atık ihracatının yüzde 28'ini karşıladı. Plastik atık ithalatı son 16 yılda (2004'ten bu yana) ise 196 kat arttı. Türkiye'ye 2020 yılında en çok plastik atık gönderen ilk beş ülke İngiltere 209 bin 642 ton, Belçika 137 bin 71 ton, Almanya 136 bin 83 ton, Hollanda 49 bin 496 ton, Slovenya 24 bin 884 ton.

GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ
GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ
GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ
GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ
GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ
GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ
GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ
GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ
GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ
GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ

Greenpeace, Akdeniz, Türkiye, Plastik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GREENPEACE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN 659 BİN 960 TON PLASTİK ATIK İTHAL ETTİ - Son Dakika


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