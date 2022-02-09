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Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü, Almanya'da iklim özel temsilcisi olacak - Son Dakika

Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü, Almanya'da iklim özel temsilcisi olacak

09.02.2022 22:09
Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü, Almanya'da iklim özel temsilcisi olacak

Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü Jenniffer Morgan, Alman hükümetinin iklim özel temsilcisi olacak.

Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü Jenniffer Morgan, Alman hükümetinin iklim özel temsilcisi olacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Morgan'ın 1 Mart'tan itibaren Dışişleri Bakanlığında uluslararası iklim politikası için özel temsilci olarak çalışmaya başlayacağını söyledi.

ABD vatandaşı olan Morgan'ın Alman vatandaşlığına geçeceğini ve müsteşar olarak atanacağını belirten Baerbock, Morgan'ın iklim konusunda uzmanlığa, uluslararası bağlantılara ve inandırıcılığa sahip olduğunu ifade etti.

Baerbock, diş politikada bundan sonra iklim politikasının önemli rol oynayacağı bilgisini paylaşarak, "Jennifer Morgan, iklim dış politikamıza yön verecek, dünyadaki diğer ülkelerle ortaklıkları genişletecek ve dünya çapında sivil toplumla diyaloğa öncülük edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Morgan da, 30 yıldan beri iklim ve gelecek kuşaklar için mücadele ettiğini belirterek, "Bu rolü burada iyi yapacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'da Greenpeaece'in lobi faaliyetinde bulunan bir örgüt olduğuna işaret edilerek, Morgan'ın hükümetin iklim özel temsilciğine atanması eleştirildi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Jürgen Hardt, özellikle Yeşiller Partisinden olan bir bakanın devlet kurumu ile lobicilik arasındaki çizgiyi bu kadar düşüncesizce aşmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, Alman iklim dış politikasının "Greenpeace etiketi" ile donatılması durumunda ikna gücünü kaybetme tehlikesini gördüğünü belirtti.

Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Lukas Köhler de, Dışişleri Bakanının kararları hakkında yorum yapmak istemediğini, ancak geçmişte radikal görüşlerle ortaya çıkan bir lobicinin bu göreve getirilmesinin kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmasını anladığını kaydetti.

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Greenpeace, Almanya, Alman, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü, Almanya'da iklim özel temsilcisi olacak - Son Dakika


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