Greenpeace üyeleri, Almanya'da Federal Meclisin çatısında "kömür" eylemi yaptı - Son Dakika

Almanya 'nın kömür yakarak elektrik üretmesini protesto eden çevre örgütü Greenpeace üyeleri, Federal Meclisin (Bundestag) çatısında eylem yaptı.

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