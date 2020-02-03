Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi - Son Dakika

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Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel gıda endüstrisi temsilcileriyle gıda fiyatlarını değerlendirmek üzere başbakanlıkta bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:38 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel gıda endüstrisi temsilcileriyle gıda fiyatlarını değerlendirmek üzere başbakanlıkta bir araya geldi. Başbakan Merkel'in temsilciler ile görüşmesi sırasında çevreci aktivistlerin bulunduğu Greenpeace üyesi bir grup, çiftçilerin gelirlerinin düşeceğini öne sürerek et fiyatlarının düşürülmemesi konusunda başbakanlık binası önünde protesto gerçekleştirdi.
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