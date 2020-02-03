Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi - Son Dakika

Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel gıda endüstrisi temsilcileriyle gıda fiyatlarını değerlendirmek üzere başbakanlıkta bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel gıda endüstrisi temsilcileriyle gıda fiyatlarını değerlendirmek üzere başbakanlıkta bir araya geldi. Başbakan Merkel'in temsilciler ile görüşmesi sırasında çevreci aktivistlerin bulunduğu Greenpeace üyesi bir grup, çiftçilerin gelirlerinin düşeceğini öne sürerek et fiyatlarının düşürülmemesi konusunda başbakanlık binası önünde protesto gerçekleştirdi.

Greenpeace üyelerinden Alman çiftçilerine destek gösterisi

Angela Merkel, Greenpeace, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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