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Greenpeace: Yunanistan'ın hidrokarbon araması bölgedeki memeliler için tehdit - Son Dakika

Greenpeace: Yunanistan'ın hidrokarbon araması bölgedeki memeliler için tehdit

15.12.2021 18:00
Greenpeace: Yunanistan'ın hidrokarbon araması bölgedeki memeliler için tehdit

Çevre örgütü Greenpeace, Girit Adası'nın güney ve güneybatısında yapılması planlanan doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin bölgedeki biyoçeşitliliği tehdit ettiğini bildirdi.

Çevre örgütü Greenpeace, Girit Adası'nın güney ve güneybatısında yapılması planlanan doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin bölgedeki biyoçeşitliliği tehdit ettiğini bildirdi.

Greenpeace'ten yapılan açıklamada, bilim insanlarının Akdeniz'de yaptığı araştırmalar sonucu elde edilen rapora göre, bölgede üç farklı yunus balığı ve bir kambur balina türünün tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında ExxonMobil, Total Energies ve Hellenic Petroleum şirketlerine verdiği doğal gaz ve petrol arama izninin, planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi halinde oluşacak gürültü ve kirlilik nedeniyle bölgedeki memeli canlılar için büyük bir tehlike oluşturacağı belirtildi.

Raporun Akdeniz'i deniz hayatı için kritik bir ekosistem olarak tanımladığını belirten açıklamada "Yunan sularında tespit edilen dört tür hassastır ve tehdit altındadır. Sonuç olarak, bölgenin biyoçeşitliliğini korumamız ve Yunan hükümeti tarafından desteklenen fosil yakıt madenciliği planlarına son vermemiz artık her zamankinden acil bir hal almıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iklim krizinin olumsuz sonuçlarını yaşayan Akdeniz'de bu tür bir faaliyetin daha da büyük sorunlara yol açacağı bildirilerek, "İklim için devasa bir tehdit, Akdeniz'de bulunan balina ve yunus balıkları için düzeltilemeyecek bir zarar." değerlendirmesine de yer verildi.

Yunanistan, Greenpeace, Doğalgaz, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Greenpeace: Yunanistan'ın hidrokarbon araması bölgedeki memeliler için tehdit - Son Dakika


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