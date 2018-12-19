Son Dakika Haberleri: Greenspan: Yatırımcılar En Kötüsüne Hazırlıklı Olmalı

Greenspan: Yatırımcılar En Kötüsüne Hazırlıklı Olmalı

2 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Alan Greenspan, piyasalarda yükselişin bir süre daha sürebileceğini, yatırımcıların "en kötüsüne hazırlıklı olması" gerektiğini söyledi.

Greenspan: Yatırımcılar En Kötüsüne Hazırlıklı Olmalı, System.String[]
ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Alan Greenspan, piyasalarda yükselişin bir süre daha sürebileceğini, yatırımcıların "en kötüsüne hazırlıklı olması" gerektiğini söyledi.

CNN'den Julia Chatterley'in sorularını yanıtlayan Greenspan yatırımcıları, "Bu kaçışın sonunda kendinize sığınacak bir yer arayın" diye uyardı.

Greenspan, piyasalardaki aşırı oynaklığın sürmesinin en önemli nedeni olarak, uzun dönemli reel (enflasyondan arındırılmış) faizlerdeki "kayda değer artışlar" olduğunu söyledi.

Greenspan ayrıca, ABD'nin yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik sonucu meydana gelen stagflasyon riskine karşı da temkinli olması gerekeceği uyarısında bulundu. ABD'deki en son stagflasyon 1970'lerde başlayıp 1980'lerin ilk yıllarına kadar devam etmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:11 Kaynak: DHA

Fed, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk Çılgın Projesini Hayata Geçirdi! Yaptığı Tünel ile Ulaşımda Çığır Açacak ABD'nin Suriye'deki Tüm Askerlerini Çekmeyi Düşündüğü Açıklandı

Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu Ruhani, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gösterdiği Tavrı Övdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:43:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Greenspan: Yatırımcılar En Kötüsüne Hazırlıklı Olmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]