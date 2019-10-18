Son Dakika Haberleri: Greenwood, Manchester United ile sözleşme yeniledi
Son Dakika Spor Greenwood, Manchester United ile sözleşme yeniledi

Greenwood, Manchester United ile sözleşme yeniledi

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, genç yeteneği Mason Greenwood'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Greenwood, Manchester United ile sözleşme yeniledi, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, genç yeteneği Mason Greenwood'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.


Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Greenwood 2023 yılına anlaşma sağlandığı, sözleşmede bir yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Mason Greenwood, "Taraftarı olduğum, A Takımı'nda forma giydiğim Manchester United ile sözleşme imzalayarak rüyalarımı gerçekleştirdim." diye konuştu.

Manchester United formasıyla ilk maçına geçen sezon Cardiff City karşısında çıkan forvet oyuncusu, kısa sürede Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in gözüne girdi ve bu sezon 9 karşılaşmada ağları 2 kez sarstı.

Manchester United, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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