Son Dakika Haberleri: Grégoire Defrel ile Quickfire Soruları
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Grégoire Defrel ile Quickfire Soruları

1 saat önce

UC Sampdoria takımından Grégoire Defrel, takım arkadaşları ve kendisiyle ilgili hızlı soruları cevaplıyor. Kimin en çok tarza sahip olduğunu düşündüğünü, Defrel'in antrenman sırasında aynı takımda olmayı ve takımdaki en komik kişiyi sevdiğini öğrenin.

UC Sampdoria takımından Grégoire Defrel, takım arkadaşları ve kendisiyle ilgili hızlı soruları cevaplıyor. Kimin en çok tarza sahip olduğunu düşündüğünü, Defrel'in antrenman sırasında aynı takımda olmayı ve takımdaki en komik kişiyi sevdiğini öğrenin.
Grégoire Defrel ile Quickfire Soruları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06 
Sampdoria, Spor
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