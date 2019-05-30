UC Sampdoria takımından Grégoire Defrel, takım arkadaşları ve kendisiyle ilgili hızlı soruları cevaplıyor. Kimin en çok tarza sahip olduğunu düşündüğünü, Defrel'in antrenman sırasında aynı takımda olmayı ve takımdaki en komik kişiyi sevdiğini öğrenin.