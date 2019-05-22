Greko-Romen Milli Takımı İtalya'da
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İtalya'nın Sassari kentinde 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Büyükler Sassari City Metteo Pellicone Memoria turnuvasına katılacak Greko-Romen Güreş Milli Takımı İtalya'ya gitti.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:50 Kaynak: DHA
'nın Sassari
kentinde 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Büyükler Sassari City Metteo Pellicone Memoria turnuvasına katılacak Greko-Romen Güreş Milli Takımı İtalya'ya gitti.
Greko-Romen güreş milli takımında şu isimler yer alıyor:
55 kiloda Doğuş
Ayazcı, Hakan Murat
Çankaya
60 kilo Ahmet Uyar
63 kilo Mehmet Çeker, Kadir Kamal
67 kilo Murat Fırat
, Hacı Karakuş
72 kilo Ahmet Yılmaz
, Selçuk
Can
77 kilo Serkan
Akkoyun, Aslan Atem
82 kilo Burhan Akbudak
87 kilo Ali Cengiz, Doğan Göktaş
97 kilo İbrahimin Tığcı
130 kilo Osman Yıldırım
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