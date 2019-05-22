Son Dakika Haberleri: Greko-Romen Milli Takımı İtalya'da

Greko-Romen Milli Takımı İtalya'da

8 saat önce

İtalya'nın Sassari kentinde 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Büyükler Sassari City Metteo Pellicone Memoria turnuvasına katılacak Greko-Romen Güreş Milli Takımı İtalya'ya gitti.

Greko-Romen Milli Takımı İtalya'da, System.String[]


İtalya'nın Sassari kentinde 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Büyükler Sassari City Metteo Pellicone Memoria turnuvasına katılacak Greko-Romen Güreş Milli Takımı İtalya'ya gitti. 

Greko-Romen güreş milli takımında şu isimler yer alıyor:

55 kiloda Doğuş Ayazcı, Hakan Murat Çankaya

60 kilo Ahmet Uyar

63 kilo Mehmet Çeker, Kadir Kamal 

67 kilo Murat Fırat, Hacı Karakuş

72 kilo Ahmet Yılmaz, Selçuk Can

77 kilo Serkan Akkoyun, Aslan Atem

82 kilo Burhan Akbudak

87 kilo Ali Cengiz, Doğan Göktaş

97 kilo İbrahimin Tığcı

130 kilo Osman Yıldırım

- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:50 Kaynak: DHA
İtalya, Spor
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