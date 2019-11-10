Grekoromen Güreş 1. Lig Finalleri tamamlandı

Grekoromen Güreş 1. Lig Finalleri Ankara'da sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Yaşar Doğu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Burdur Telekom ve Adana Yüreğir takımları Süper Lig'e yükseldi.

Final müsabakalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyespor ise 2. Lig'e düştü.

Müsabakaları, 27. dönem Burdur Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yasin Uğur, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, eski Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçi Şeref Eroğlu, TGF Genel Sekereteri Tahir Yilmaz ve yağlı güreşten sorumlu asbaşkan Süreyya Yoğurtçu da izledi.