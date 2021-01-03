Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nın hazırlık kampı başlıyor - Son Dakika

Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nın hazırlık kampı başlıyor

03.01.2021 12:23
Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nın hazırlık kampı başlıyor, System.String[]

Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nın Azerbaycan Milli Takımı ile yapacağı hazırlık kampı yarın İstanbul'da başlayacak.

Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nın Azerbaycan Milli Takımı ile yapacağı hazırlık kampı yarın İstanbul'da başlayacak.

Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kamp, 15 Ocak'a kadar devam edecek.

Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki ay-yıldızlı takımla kampa katılacak sporcular şöyle:

55 kilo: Ekrem Öztürk, Şerif Kılıç, Elçin Ali.

60 kilo: Kerem Kamal, Ahmet Uyar.

63 kilo: Abdurrahman Altan, Mehmet Çeker, Fatih Üçüncü.

66 kilo: Atakan Yüksel, Enes Başar, Hacı Karakuş, Abdullah Toprak.

72 kilo: Selçuk Can, Cengiz Arslan, Ahmet Yılmaz.

77 kilo: Yunus Emre Başar, Fatih Cengiz, Furkan Bayrak.

82 kilo: Burhan Akbudak, Salih Aydın, Emrah Kuş.

87 kilo: Metehan Başar, Doğan Göktaş, Ali Cengiz.

97 kilo: Cenk İldem, İbrahim Tığcı.

130 kilo: Rıza Kayaalp, Osman Yıldırım, Hamza Bakır.

Azerbaycan, İstanbul, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nın hazırlık kampı başlıyor - Son Dakika Spor


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