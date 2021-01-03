Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nın hazırlık kampı başlıyor

Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nın Azerbaycan Milli Takımı ile yapacağı hazırlık kampı yarın İstanbul'da başlayacak.
Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kamp, 15 Ocak'a kadar devam edecek.
Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki ay-yıldızlı takımla kampa katılacak sporcular şöyle:
55 kilo: Ekrem Öztürk, Şerif Kılıç, Elçin Ali.
60 kilo: Kerem Kamal, Ahmet Uyar.
63 kilo: Abdurrahman Altan, Mehmet Çeker, Fatih Üçüncü.
66 kilo: Atakan Yüksel, Enes Başar, Hacı Karakuş, Abdullah Toprak.
72 kilo: Selçuk Can, Cengiz Arslan, Ahmet Yılmaz.
77 kilo: Yunus Emre Başar, Fatih Cengiz, Furkan Bayrak.
82 kilo: Burhan Akbudak, Salih Aydın, Emrah Kuş.
87 kilo: Metehan Başar, Doğan Göktaş, Ali Cengiz.
97 kilo: Cenk İldem, İbrahim Tığcı.
130 kilo: Rıza Kayaalp, Osman Yıldırım, Hamza Bakır.
Kaynak: AA
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