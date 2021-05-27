Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Salih Bora, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Salih Bora, öğrencilerle bir araya geldi

27.05.2021 16:20
Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Salih Bora, öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Grekoromen Güreş Milli Takım antrenörü Salih Bora, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Grekoromen Güreş Milli Takım antrenörü Salih Bora, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun'un da katıldığı söyleşi yaklaşık 2 saat sürdü. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Salih Bora, "Antrenörlük işi zor iştir, öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Öğrencilerden gelen soru üzerine güreşe başlama hikayesini anlatan Salih Bora, "Türkiye bizim dönemimizde herhangi bir spora başlamak tesadüf işiydi. 10 Kasım'da İstanbul'da, birkaç çocuk yanıma gelerek senin fiziğin uygun, 48 kiloda kimse yok bizim okul takımına gelir misiniz dediler. Ben de gittim, katıldım. Ot minderler üzerinde antrenman yapıyorduk. Aradan 52 sene geçti, şimdi buradayız" diye konuştu.

"GÜREŞ BRANŞININ BAŞARISINI ÖLÇMEK İÇİN OLİMPİYATLARA BAKMAK YETERLİ"

Alt yapının koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Salih Bora, "Güreşte minik, yıldızlar, gençler, U23 ve büyükler kategorisinde milli takımımız var. Her kategorinin birbiriyle bağlantısı var. Sistem olarak A milli takım ve U23 milli takımını bir arada çalıştırıyoruz. Güreş branşının Türkiye'de ne kadar başarılı olduğunu gördüğümüz için olimpiyata bakmamız yeterli. Güreş, Türklerin milli sporudur. Bugün dünyada Rusya, Özbekistan, Türk Cumhuriyetleri olsun o adına güreşen sporcular da Türk. Türkler bu spora doğuştan meyilli, fizik yapısı uygun" ifadelerini kullandı."GÜREŞİN KURALLARI DEĞİŞTİKÇE ANTRENMAN SİSTEMLERİ DE DEĞİŞTİ"Yıllar içerisinde güreşte kuralların ve sistemlerin değiştiğini ve bu nedenle antrenman metotlarında da değişiklikler olduğunu vurgulayan Salih Bora, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güreş bizden önceki dönemlerde 25 dakika yapılıyordu, sonra 12'ye 9'a indi şimdi 6 dakikada. Güreş kuralları devamlı değişiyor. Kurallar değiştikçe güreş sistemleri, uygulamaları değişti. Teknoloji çok ilerledi, eksiden biz yaptığımız müsabakaları, rakiplerimizin müsabakalarından bilgi sahibi olamıyorduk, şimdi her şeye hakimiz, sahibiz. Özellikle rakibimiz olacak sporcuyu kendi sporcumuzla birlikte izliyoruz. Hangi taraftan güreşiyor, hangi teknikleri kullanıyor biliyoruz. Kamplarımızda, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz ve masörlerimiz var. Artık her şey dönüştü.""HEM OKUL HEM SPOR HAYATINI BİRLİKTE YÜRÜTMEK ÇOK ZOR"

Öğrencilerden gelen soru üzerine, eğitim hayatını sürdüren milli sporcuların hem okul hem spor arasında zorlandıklarını belirten Salih Bora, "Çocuklar kampa geliyorlar, çok yoğun antrenman programında çalışıyorlar. Bazen günde 3 antrenman yapıyorlar ama aynı zamanda okulları da devam ediyor. Hem okul hem spor hem de özel hayat cidden onları çok yoruyor. Nasıl bir düzen, sistem oturtulmalı bilmiyorum" diye konuştu.


Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Salih Bora, öğrencilerle bir araya geldi
Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Salih Bora, öğrencilerle bir araya geldi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Salih Bora, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika Spor


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