Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı belli oldu.



Kazakistan'ın Başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu açıklandı. Türkiye'yi zorlu şampiyonada şu sporcular temsil edecek:



55 Kg: Şerif Kılıç



60 Kg: Kerem Kamal



63 Kg: Rahman Bilici



67 Kg: Atakan Yüksel



72 Kg: Cengiz Arslan



77 Kg: Fatih Cengiz



82 Kg: Emrah kuş



87 Kg: Metehan Başar 97 Kg: Cenk İldem



130 Kg: Rıza Kayaalp - İSTANBUL