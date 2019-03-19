Son Dakika Haberleri: Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Kampa Girdi

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Kampa Girdi

2 saat önce

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İstanbul'da kampa girdi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Kampa Girdi, System.String[]
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İstanbul'da kampa girdi.

Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde, Teknik Direktör Salih Bora yönetiminde toplanan milli sporcular, ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Dünya şampiyonları Rıza Kayaalp ile Metehan Başar'ın da aralarında bulunduğu 42 güreşçi, hazırlıklarını 7 Nisan'a kadar burada sürdürecek. Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek.

Salih Bora: "Şampiyona öncesindeki son hazırlık kampımız"

U23 takımıyla birlikte sezon başından bu yana hazırlıklarını sürdürdükleri belirten Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, "U23 Avrupa şampiyonası geride kaldı. Takım olarak 8 madalya kazandık. Şimdi Büyükler Avrupa şampiyonası için son hazırlık kampımızı yapıyoruz. Bu kampta son eksikliklerimizi giderip şampiyonaya tamamen hazır hale gelmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:22 Kaynak: İHA

İstanbul, Avrupa, Spor
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