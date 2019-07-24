Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu'da kamp yapacak
24 dakika önce
Grekoromen güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi Bolu'da kamp yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:15 Kaynak: AA
Grekoromen güreşçiler, Dünya Şampiyonası
öncesi Bolu
'da kamp yapacak. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-28 Temmuz tarihlerinde Belarus
'ta düzenlenecek Oleg Karavaev Turnuvası'na katılacak grekoromen güreşçiler, 31 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.
Grekoromen Milli Takımı, çalışmalarını 17 Ağustos'a kadar Aladağ
Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürecek.
Teknik direktörlüğünü Salih Bora
'nın yaptığı milli takımın kamp kadrosunda 38 sporcu yer alıyor.
Dünya Güreş Şampiyonası, eylül ayında Kazakistan
'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek.
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