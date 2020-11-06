Grekoromen Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stilde mücadele eden sporcular, 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Grand-Prix Zagreb Open için Hırvatistan'a gitti.
Antrenör olarak Remzi Öztürk, Serkan Özden ve Akif Canbaş'ın bulunduğu milli takım kafilesinde şu güreşçiler yer alıyor:
55 kilo: Ekrem Öztürk, Şeref Kılıç
60 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Fatih Cengiz, Yunus Emre Başar, Furkan Bayrak
82 kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak, Salih Aydın
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: Cenk İldem
130 kilo: Rıza Kayaalp
Milliler, turnuvanın ardından 9 Kasım'da yurda dönecek.
- Kaynak: AA
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