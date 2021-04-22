Grekoromen Güreş Milli Takımı, İstanbul'da kampa girecek

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan Çarşamba günü başlayacak milli takım kampı 7 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Büyükler Grekoromen Güreş Milli Takımı, Olimpiyat Oyunları Dünya Kalifikasyon hazırlık kampını İstanbul 'da yapacak.

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