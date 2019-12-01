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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Moskova'dan dört madalya ile dönüyor
6 saat önce
Rusya'nın Başkenti Moskova'da düzenlenen Alrosa kupasında Grekoromen Güreş Milli Takımı 4 madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:05 Kaynak: DHA
Rusya'nın Başkenti Moskova'da düzenlenen Alrosa kupasında Grekoromen Güreş Milli Takımı 4 madalya kazandı.
Atakan Yüksel, Yunus Emre Başar, Metehan Başar ve İbrahim Tığcı ile Rusya'da düzenlenen Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyonada 67 kiloda Atakan Yüksel, 87 kiloda Metehan Başar ve 97 kiloda İbrahim Tığcı gümüş, 77 kiloda Yunus Emre Başar ise bronz madalya kazandı. Böylelikle Türkiye 4 sporcuyla katıldığı turnuvayı 4 madalya ile tamamladı.
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