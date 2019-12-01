Son Dakika Haberleri: Grekoromen Güreş Milli Takımı, Moskova'dan dört madalya ile dönüyor
Son Dakika Spor Grekoromen Güreş Milli Takımı, Moskova'dan dört madalya ile dönüyor - Son Dakika Spor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Moskova'dan dört madalya ile dönüyor

6 saat önce

Rusya'nın Başkenti Moskova'da düzenlenen Alrosa kupasında Grekoromen Güreş Milli Takımı 4 madalya kazandı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Moskova'dan dört madalya ile dönüyor, System.String[]

Rusya'nın Başkenti Moskova'da düzenlenen Alrosa kupasında Grekoromen Güreş Milli Takımı 4 madalya kazandı.

Atakan Yüksel, Yunus Emre Başar, Metehan Başar ve İbrahim Tığcı ile Rusya'da düzenlenen Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyonada 67 kiloda Atakan Yüksel, 87 kiloda Metehan Başar ve 97 kiloda İbrahim Tığcı gümüş, 77 kiloda Yunus Emre Başar ise bronz madalya kazandı. Böylelikle Türkiye 4 sporcuyla katıldığı turnuvayı 4 madalya ile tamamladı.


Moskova, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:05 Kaynak: DHA
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