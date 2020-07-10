Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor - Son Dakika

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu'nun Aladağ bölgesinde bulunan kamp eğitim merkezinde kampa giren Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu'nun Aladağ bölgesinde bulunan kamp eğitim merkezinde kampa giren Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

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Çilkara ve beraberindekiler, Aladağ'da kampta bulunan milli takımı ziyaret ederek, antrenör ve mili güreşçi Rıza Kayaalp ile bir araya geldi.

İlk olarak Kovid-19 döneminde boş kaldığı için tadilat çalışmalarının yapıldığı merkezde incelemelerde bulunan Çilkara ve milli takım antrenörleri yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Daha sonra tesisin ortak alanında toplantı yapan Çilkara, burada yaptığı konuşmada, güreşin Türk sporu için öneminden bahsederek, " Türkiye'nin dünyadaki itibarını yükselten ana sporlardan bir tanesi de güreş. Bayrağımızı sürekli dalgalandıran bir branş. O nedenle biz güreş kamplarının yapıldığı tesisimize önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Çilkara, 2020 yılını pandemi sürecinin belirlediğini dile getirerek, tesiste yapılan yenilikler ve değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Milli takım antrenörü Salih Bora ise takım olarak her sene Bolu'da kamp yaptıklarını anlatarak, "Bolu, bize uğurlu geldiğine inandığımız bir yer. Özellikle size ve ekibinize teşekkür etmek istiyoruz. Sizlerden gördüğümüz alaka için çok teşekkür ederiz. Burada hiç kimsenin maddi bir beklentisi yok. Buradaki herkes vatan ve bayrak için çalışıyor, mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Çilkara, milli güreşçi Rıza Kayaalp'e çiçek takdim etti.

Ziyaretin sonunda Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafında hazırlanan ve üzerinde Rıza Kayaalp'in ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez ile mücadele ederken çekilmiş fotoğrafının bulunduğu pasta kesildi.

Kayaalp, kestiği pastayı Çilkara ile Bora'ya ikram etti.

Aladağ, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:15 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor - Son Dakika Spor
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