Son Dakika Haberleri: Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da
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Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da

1 saat önce

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da, System.String[]

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenecek Oleg Karavaev turnuvasına katılmak için Rusya'ya gitti.
Turnuvada madalya mücadelesi verecek güreşçiler şöyle:
60 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
77 kilo: Serkan Akkoyun
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo: Fatih Başköy
97 kilo: Süleyman Demirci
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım


- Ankara
Kazakistan, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
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