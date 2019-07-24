Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenecek Oleg Karavaev turnuvasına katılmak için Rusya'ya gitti.

Turnuvada madalya mücadelesi verecek güreşçiler şöyle:

60 kilo: Ahmet Uyar

67 kilo: Enes Başar

67 kilo: Murat Fırat

77 kilo: Serkan Akkoyun

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Doğan Göktaş

97 kilo: Fatih Başköy

97 kilo: Süleyman Demirci

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Osman Yıldırım

- Ankara