Son Dakika Haberleri: Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'ya gitti
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Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'ya gitti

6 saat önce

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'nda mücadele edecek.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'ya gitti, System.String[]

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Salih Bora ve antrenör Serkan Özden yönetiminde 67 kiloda Atakan Yüksel, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 97 kiloda İbrahim Tığcı'dan oluşan milli takım kadrosu Rusya'ya gitti.

Milliler, 1 Aralık Pazar günü Türkiye'ye dönecek.

Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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