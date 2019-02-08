Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti.





Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti. Milliler 11 Şubat'ta yurda dönecek.



Dünya şampiyonasına puan veren bu önemli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan güreşçiler şunlar:



55 Kilo: Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk, Cihat Liman



60 Kilo: Kerem Kamal



67 Kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar, Abdulsamet Başar



72 Kilo: Cengiz Arslan, Selçuk Can



77 Kilo: Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar



82 Kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak



87 Kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz



97 Kilo: Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi



130 Kilo: Osman Yıldırım



Antrenörler: Serkan Özden, Remzi Öztürk, Akif Canbaş



- İstanbul

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