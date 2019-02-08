Son Dakika Haberleri: Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

50 dakika önce

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti.

Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te, System.String[]


Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti. Milliler 11 Şubat'ta yurda dönecek.

Dünya şampiyonasına puan veren bu önemli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan güreşçiler şunlar:  

55 Kilo: Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk, Cihat Liman 

60 Kilo: Kerem Kamal 

67 Kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar, Abdulsamet Başar 

72 Kilo: Cengiz Arslan, Selçuk Can 

77 Kilo: Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar

82 Kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak 

87 Kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz 

97 Kilo: Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi 

130 Kilo: Osman Yıldırım 

Antrenörler: Serkan Özden, Remzi Öztürk, Akif Canbaş

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:24 Kaynak: DHA

Hırvatistan, Spor
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