Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı.
Keçiören'de Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün ve yarın A ve B gruplarında 14 takım arasında eleme maçları yapılacak.
Ligde 6 Eylül Pazartesi günü gruplarda birinci ve ikinciler çapraz eşleşerek yarı final müsabakası yapacak. Yarı finalde kazananlar şampiyonluk, yenilenler ise üçüncülük maçına çıkacak. 14 takımdan son 2 takım ise bir alt lige düşecek.
Şampiyon olan takıma madalyalar ve kupası takdim edilecek.
Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakalarında A ve B gruplarında mücadelesi başlayan takımlar şöyle:
A1 Grubu:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Rize Çaykurspor
Burdur Türk Telekomspor
A2 Grubu:
Kayseri Şekerspor
Konya Büyükşehir Belediyespor
İstanbul Sancaktepe Belediyespor
B1 Grubu:
Ankara ASKİ Spor
İzmir Büyükşehir Belediyespor
Ankara EGO Spor
Adana Yüreğir Gençlerspor
B2 Grubu:
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kasımpaşa Spor
Sivas Zara Belediyespor
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı - Son Dakika Spor