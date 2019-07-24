Son Dakika Haberleri: Grekoromen güreşçiler Belarus'a gitti
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Grekoromen güreşçiler Belarus'a gitti

23 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlılarını sürdüren Grekoromen Milli Takımı, Belarus'ta turnuvaya katılacak.

Grekoromen güreşçiler Belarus'a gitti, System.String[]
Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlılarını sürdüren Grekoromen Milli Takımı, Belarus'ta turnuvaya katılacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen güreşçiler, 26-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Oleg Karavaev Turnuvası'na katılmak için Belarus'un başkenti Minsk'e gitti.
Turnuvada mücadele edecek milli sporcular şunlar:
60 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
77 kilo: Serkan Akkoyun
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo: Fatih Başköy, Süleyman Demirci, İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım
Türkiye, Belarus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:28 Kaynak: AA
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