Grekoromen güreşçiler Belarus'a gitti
23 dakika önce
Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlılarını sürdüren Grekoromen Milli Takımı, Belarus'ta turnuvaya katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:28 Kaynak: AA
Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlılarını sürdüren Grekoromen Milli Takımı, Belarus
'ta turnuvaya katılacak. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen güreşçiler, 26-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Oleg Karavaev Turnuvası'na katılmak için Belarus'un başkenti Minsk'e gitti.
Turnuvada mücadele edecek milli sporcular şunlar:
60 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
77 kilo: Serkan
Akkoyun
82 kilo: Emrah
Kuş
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo: Fatih Başköy
, Süleyman Demirci, İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım
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