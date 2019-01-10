Son Dakika Haberleri: Grekoromen Güreşçiler Bursa'da Kamp Yapacak

Grekoromen Güreşçiler Bursa'da Kamp Yapacak

56 dakika önce

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve uluslararası turnuvalar için Bursa'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 13 Ocak Pazar günü hazırlıklara başlayacak.

Grekoromen Güreşçiler Bursa'da Kamp Yapacak, System.String[]
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve uluslararası turnuvalar için Bursa'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 13 Ocak Pazar günü hazırlıklara başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı'nın Bursa'da 13 Ocak'ta başlayacak kampı, 30 Ocak Çarşamba günü sona erecek.

Kamp çalışmalarına 10 sıklette toplam 65 sporcu katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Spor
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