Grekoromen Güreşçiler Bursa'da Kamp Yapacak
56 dakika önce
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve uluslararası turnuvalar için Bursa'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 13 Ocak Pazar günü hazırlıklara başlayacak.
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası ve uluslararası turnuvalar için Bursa
'daki Türkiye
Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 13 Ocak Pazar günü hazırlıklara başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı'nın Bursa'da 13 Ocak'ta başlayacak kampı, 30 Ocak Çarşamba
günü sona erecek.
Kamp çalışmalarına 10 sıklette toplam 65 sporcu katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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