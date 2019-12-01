Son Dakika Haberleri: Grekoromen güreşçiler, Rusya'da 4 madalya kazandı
Son Dakika Spor Grekoromen güreşçiler, Rusya'da 4 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Grekoromen güreşçiler, Rusya'da 4 madalya kazandı

6 saat önce

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Grekoromen güreşçiler, Rusya'da 4 madalya kazandı, System.String[]

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Grand Prix Moskova Alrosa Turnuvası'nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden 4 milli sporcu da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Turnuvada 67 kiloda Atakan Yüksel, 87 kiloda Metehan Başar ve 97 kiloda İbrahim Tığcı gümüş madalya kazanırken, 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar ise bronz madalya aldı.

Moskova, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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