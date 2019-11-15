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Grekoromen kupayla döndü

2 gün önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş takımı, Ankara'da düzenlenen Grekoromen Güreş Süper Ligi'ni dördüncü tamamladı.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş takımı, Ankara'da düzenlenen Grekoromen Güreş Süper Ligi'ni dördüncü tamamladı.


Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda 12 Kasım Salı günü başlayan Grekoromen Güreş Süper Ligi, final maçlarının ardından sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, mücadele ettiği A grubunda 4 galibiyet 1 mağlubiyetle ikinci olarak finallere yükseldi. Yarı finalde Ankara ASKİ SK takımına 8-2 ve üçüncülük - dördüncülük maçında Kayseri Şeker SK takımına 7-3 mağlup olan Bursa temsilcisi Grekoromen Güreş Süper Ligi'ni dördüncülük kupasıyla tamamladı.


Serbest Güreş Süper Ligi başladı


Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş takımı bir kupa da serbest stilden istiyor. 15 Kasım'da Ankara'da başlayan Büyük Erkekler Serbest Güreş Süper Ligi'nde Büyükşehir Belediyespor A grubunda mücadele edecek. Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak maçlarda yeşil-beyazlılar İzmit Belediye, Sancaktepe, TEDAŞ, Ankara TKİ, İLBANK ve İstanbul BŞB takımları ile oynayacak. Bursa ekibi gruptan çıkması halinde 17 Kasım'da final maçları oynayacak. - BURSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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