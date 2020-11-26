Grekoromen Milli Takımı'nda 13 koronavirüs vakası
26.11.2020 14:09
İstanbul'da kampta bulunan Büyükler Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nda 13 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
İstanbul'da kampta bulunan Büyükler Grekoromen Güreş A Milli Takımı'nda 13 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Önceki gün koronavirüs olduğu açıklanan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın tedavisi evinde sürerken, bu kez Büyükler Grekoromen Güreş A Milli Takımı'ndan kötü haber geldi. 18 Kasım'dan bu yana İstanbul'da kampta bulunan ay-yıldızlılarda bir güreşçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 12 sporcunun daha koronavirüse yakalandığı belirlendi. Karantinaya alınan 13 güreşçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Milli takımın İstanbul kampı 10 Aralık'ta sona erecek.
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