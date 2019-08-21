Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı.Şampiyonada ay yıldızlı armayı taşıyacak olan sporcular şöyle:55 Kg: Şerif Kılıç60 Kg: Kerem Kamal63 Kg: Rahman Bilici67 Kg: Atakan Yüksel72 Kg: Cengiz Arslan77 Kg: Fatih Cengiz82 Kg: Emrah kuş87 Kg: Metehan Başar97 Kg: Cenk İldem130 Kg: Rıza Kayaalp