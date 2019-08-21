Son Dakika Haberleri: Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi
Son Dakika Spor Haber

Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi

5 dakika önce

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı.

Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi, System.String[]
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı.
Şampiyonada ay yıldızlı armayı taşıyacak olan sporcular şöyle:
55 Kg: Şerif Kılıç
60 Kg: Kerem Kamal
63 Kg: Rahman Bilici
67 Kg: Atakan Yüksel
72 Kg: Cengiz Arslan
77 Kg: Fatih Cengiz
82 Kg: Emrah kuş
87 Kg: Metehan Başar
97 Kg: Cenk İldem
130 Kg: Rıza Kayaalp


Kazakistan, Astana, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ASELSAN'dan tarihi sipariş rekoru! 10,2 milyar doları aştı
Bülent Arınç'tan Davutoğlu ve Babacan'a yeni parti uyarısı: Millet onları affetmez Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan'a: Ömür boyu peşindeyim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 23:11:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]