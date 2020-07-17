Grenfell Tower'da hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Grenfell Tower'da hayatını kaybedenler anıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan 24 katlı Grenfell Tower'da 2017 yılında çıkan yangında hayatını kaybeden 79 kişi için Londra'da yürüyüş gerçekleştirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan 24 katlı Grenfell Tower'da 2017 yılında çıkan yangında hayatını kaybeden 79 kişi için Londra'da yürüyüş gerçekleştirildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Grenfell Tower'da 2017 yılında çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetmişti. Grenfell Tower'da hayatını kaybedenler için Londra'nın güneybatısında yürüyüş gerçekleştirildi. İngiltere'nin Notting Hill bölgesinde yürüyüş gerçekleştirilen topluluk ellerinde pankartlarla sessiz protesto gerçekleştirdiler. Notting Hill istasyonunun önüne gelerek yürüyüş gerçekleştiren aile yakınları 2 dakikalık bekleyişin ardından sessiz yürüyüşlerine devam etti.


Öte yandan Londra'nın kuzeyinde bulunan Grenfell Tower'da hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek paketi çıkartılırken, evlerini kaybedenler için de devlet evleri tahsis edildi . Apartmanda çıkan yangın sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında dış cephe kaplamasında yasaklanan inşaat malzemelerinin kullanıldığı ve yangına dayanaklı olmadığı tespit edildi. Theresa May döneminde başlatılan ve şu anki Başbakan Boris Johnson ile birlikte de yürütülen soruşturmalar kapsamında Camden Town bölgesinde bulunan 800 apartman dairesinin yangına dayanaklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmaya başlatıldı.


İngiltere'nin Londra bölgesinde bulunan Grenfell Tower'da 2017 yalında çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetmişti. Londra Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Fiona McCormak yangın sonrası yaptığı açıklamada, yangının bir de bulunan buzdolabından çıktığını ve kontrol altına alınamadığı için kulenin neredeyse tamamına yayıldığını açıklamıştı. - LONDRA

İngiltere, Londra, Hill, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Grenfell Tower'da hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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