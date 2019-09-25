Greta, Çin ve ABD dururken neden Türkiye'yi şikayet etti?

Birleşmiş Milletler İklim Krizi Zirvesi'nde liderlere yaptığı sert eleştiriler ile tekrar gündeme gelen İsveçli çocuk aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 15 çocuk, beş ülke hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle UNICEF'e şikayette bulundu.



BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e iletilen şikayet dilekçesinde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin yer alıyor. Dilekçede orman yangınları, hava kirliliği, kirlenen denizler, kuraklığın neden olduğu zorlukların yanı sıra günümüz ve gelecekle ilgili yaşadıkları endişe ve depresyona ilişkin örnekler verilerek adı geçen ülkelerden şikayetlerle ilgii cevap vermeleri isteniyor.