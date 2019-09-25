Son Dakika Haberleri: Greta, Çin ve ABD dururken neden Türkiye'yi şikayet etti?
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Greta, Çin ve ABD dururken neden Türkiye'yi şikayet etti?

1 saat önce

Greta ve 15 çevre aktivisti çocuk aralarında Türkiye'nin bulunduğu beş ülke hakkındaiklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle şikayette bulundu. Peki Greta, Çin ve ABD dururken neden Türkiye'yi şikayet etti?

Greta, Çin ve ABD dururken neden Türkiye'yi şikayet etti?, System.String[]

Birleşmiş Milletler İklim Krizi Zirvesi'nde liderlere yaptığı sert eleştiriler ile tekrar gündeme gelen İsveçli çocuk aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 15 çocuk, beş ülke hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları gerekçesiyle UNICEF'e şikayette bulundu.


BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e iletilen şikayet dilekçesinde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin yer alıyor. Dilekçede orman yangınları, hava kirliliği, kirlenen denizler, kuraklığın neden olduğu zorlukların yanı sıra günümüz ve gelecekle ilgili yaşadıkları endişe ve depresyona ilişkin örnekler verilerek adı geçen ülkelerden şikayetlerle ilgii cevap vermeleri isteniyor.

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Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:15 
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