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Greta'dan Davos öncesinde dünya liderlerine mesaj: Daha hiçbir şey görmediniz
6 saat önce
Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, İsviçre'nin Lozan kentinde 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen küresel ısınma karşıtı eyleme katıldı ve Davos Zirvesi öncesi dünya liderlerine mesaj gönderdi: "Henüz hiçbir şey görmediniz.".
İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg, İsviçre'nin Lozan kentinde 10 bin kişi ile beraber küresel ısınma karşıtı eyleme katıldı ve Davos Zirvesi öncesinde dünya liderlerine mesaj gönderdi: "Henüz hiçbir şey görmediniz.".
Salı günü Davos'da başlayacak olan Dünya Ekonomik Forum'a ikinci kez katılacak olan Thunberg, Lozan'da küresel ısınmaya karşı öncülüğünü ettiği Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) protesto gösterisinde yaklaşık 10 bin kişi ile beraber yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:43
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