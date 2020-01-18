Greta'dan Davos öncesinde dünya liderlerine mesaj: Daha hiçbir şey görmediniz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Greta'dan Davos öncesinde dünya liderlerine mesaj: Daha hiçbir şey görmediniz - Son Dakika Dünya

Greta'dan Davos öncesinde dünya liderlerine mesaj: Daha hiçbir şey görmediniz

6 saat önce

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, İsviçre'nin Lozan kentinde 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen küresel ısınma karşıtı eyleme katıldı ve Davos Zirvesi öncesi dünya liderlerine mesaj gönderdi: "Henüz hiçbir şey görmediniz.".

Greta'dan Davos öncesinde dünya liderlerine mesaj: Daha hiçbir şey görmediniz, System.String[]

İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg, İsviçre'nin Lozan kentinde 10 bin kişi ile beraber küresel ısınma karşıtı eyleme katıldı ve Davos Zirvesi öncesinde dünya liderlerine mesaj gönderdi: "Henüz hiçbir şey görmediniz.".


Salı günü Davos'da başlayacak olan Dünya Ekonomik Forum'a ikinci kez katılacak olan Thunberg, Lozan'da küresel ısınmaya karşı öncülüğünü ettiği Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) protesto gösterisinde yaklaşık 10 bin kişi ile beraber yürüdü.

Euronews.com'da Görüntüle

Greta Thunberg, İsviçre, Lozan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs! Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı
Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk müteahhitlere saldırı! 15 yaralı var PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:57:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Greta'dan Davos öncesinde dünya liderlerine mesaj: Daha hiçbir şey görmediniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]