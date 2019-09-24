Son Dakika Haberleri: Greta'dan liderlere sert sözler: Gençler ihanetinizin farkına vardı
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Greta'dan liderlere sert sözler: Gençler ihanetinizin farkına vardı

1 saat önce

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." dedi.

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." dedi.

Greta'dan liderlere sert sözler: Gençler ihanetinizin farkına vardı

Greta Thunberg, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:27 
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