Greta'nın kıvılcımı tarihin en büyük iklim protestosuna dönüştü: 1 senede 4 milyon kişi
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16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in1 sene önce tek başına başlattığı iklim protestosu geçtiğimiz cuma günü dünya genelinde 4 milyon kişinin katıldığı tarihin en büyük iklim konulu protestosuna dönüştü. ABD, İsveç, İngiltere, Almanya, Pakistan gibi birçok ülke bu protestolara destek verdi
Takvimler 2018 ağustosunu gösterdiğinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan parlamento binası önünde iklim değişikliğine dikkat çekmek için protesto gösterisi yapan 15 yaşındaki Greta Thunberg'in, bir sene gibi kısa bir sürede milyonların katıldığı bir hareketi başlatacağını kimse kestiremezdi.
Asperger sendromu yaşayan Greta şu an 16 yaşında. Greta'nın geçtiğimiz sene "İklim için okullar greve" pankartıyla yaptığı çağrı, 2019 Eylül'ünün son haftasında gelindiğinde dünya genelinde 185 ülkede 4 milyon kişiyi aşan ve bugüne kadar yapılan en büyük iklim protestosuna dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:00
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