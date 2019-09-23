Son Dakika Haberleri: Greta'nın kıvılcımı tarihin en büyük iklim protestosuna dönüştü: 1 senede 4 milyon kişi
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Greta'nın kıvılcımı tarihin en büyük iklim protestosuna dönüştü: 1 senede 4 milyon kişi

2 saat önce

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in1 sene önce tek başına başlattığı iklim protestosu geçtiğimiz cuma günü dünya genelinde 4 milyon kişinin katıldığı tarihin en büyük iklim konulu protestosuna dönüştü.

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in1 sene önce tek başına başlattığı iklim protestosu geçtiğimiz cuma günü dünya genelinde 4 milyon kişinin katıldığı tarihin en büyük iklim konulu protestosuna dönüştü. ABD, İsveç, İngiltere, Almanya, Pakistan gibi birçok ülke bu protestolara destek verdi

Greta'nın kıvılcımı tarihin en büyük iklim protestosuna dönüştü: 1 senede 4 milyon kişi

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:48 
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