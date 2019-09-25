Greta Thunberg "Alternatif Nobel" olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü"nün sahibi oldu
1 saat önce
Greta Thunberg "Alternatif Nobel" olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü"nün sahibi oldu
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü"ne layık görüldü.
Doğru Yaşam Vakfı çarşamba günü yaptığı açıklamada Thunberg'in "Bilimsel gerçekleri yansıtarak acil iklim hareketine yönelik siyasi talepleri teşvik ettiği ve güçlendirdiği" için bu ödül ile onurlandırıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:00
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