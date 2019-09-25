İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü"ne layık görüldü.



Doğru Yaşam Vakfı çarşamba günü yaptığı açıklamada Thunberg'in "Bilimsel gerçekleri yansıtarak acil iklim hareketine yönelik siyasi talepleri teşvik ettiği ve güçlendirdiği" için bu ödül ile onurlandırıldığını söyledi.