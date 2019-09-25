Son Dakika Haberleri: Greta Thunberg "Alternatif Nobel" olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü"nün sahibi oldu
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Greta Thunberg "Alternatif Nobel" olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü"nün sahibi oldu

1 saat önce

Greta Thunberg "Alternatif Nobel" olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü"nün sahibi oldu

Greta Thunberg

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü"ne layık görüldü.


Doğru Yaşam Vakfı çarşamba günü yaptığı açıklamada Thunberg'in "Bilimsel gerçekleri yansıtarak acil iklim hareketine yönelik siyasi talepleri teşvik ettiği ve güçlendirdiği" için bu ödül ile onurlandırıldığını söyledi.

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Nobel Ödülleri, Greta Thunberg, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:00 
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