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Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ilk gününde konuşma yaptı - NEW

1 saat önce

Toplantıdan detaylar Greta Thunberg'in konuşması NEW YORK - Genç iklim aktivistleri, dünya liderlerine iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırmazlarsa tekrar seçilemeyecekleri uyarısında bulundu.

Toplantıdan detaylar

Greta Thunberg'in konuşması NEW YORK - Genç iklim aktivistleri, dünya liderlerine iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırmazlarsa tekrar seçilemeyecekleri uyarısında bulundu.

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 700 genç iklim aktivisti Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nin ilk gününde bir araya geldi.

Dünyanın birçok ülkesinden zirveye katılan genç iklim aktivistleri iklim değişikliğiyle mücadele için değişim talep etti.

Liderlerin iklim politikalarında "radikal değişiklikler" yapma yükümlülüğü taşıdığına dikkati çeken genç aktivistler, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırmayan liderlerin tekrar seçilmemeleri için sefer olacakları uyarısında bulundu.

Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ilk gününde konuşma yaptı - NEW

Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:42 Kaynak: AA
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