Son Dakika Haberleri: Greta Thunberg "duşsuz ve tuvaletsiz yatıyla" yola çıktı: İklim çağrısını Amerika'ya taşıyacak
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Greta Thunberg "duşsuz ve tuvaletsiz yatıyla" yola çıktı: İklim çağrısını Amerika'ya taşıyacak

1 saat önce

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) iklim zirvesine katılmak için duşu ve tuvaleti olmayan yarış yatı ile İngiltere'den Atlantik'e yelken açtı.

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İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) iklim zirvesine katılmak için duşu ve tuvaleti olmayan yarış yatı ile İngiltere'den Atlantik'e yelken açtı. Greta, iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısını bir yıl boyunca tüm Amerika kıtasına yayacak.
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:18 
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