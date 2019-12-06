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Greta Thunberg: Eylemlerimizin sesi duyuluyor ancak siyasetçiler eyleme geçmiyor
6 saat önce
Genç iklim aktivisti Greta Thunberg Madrid İklim Zirvesi (COP25) için geldiği İspanya'da konuştu ve "iklim eylemcilerinin sesi artık duyuluyor ancak politikacılar hala eyleme geçmiş değil" dedi.
Genç iklim aktivisti Greta Thunberg Madrid İklim Zirvesi (COP25) için geldiği İspanya'da konuştu ve "iklim eylemcilerinin sesi artık duyuluyor ancak politikacılar hala eyleme geçmiş değil" dedi.
Her geçen gün iklim aktivistlerinin seslerinin daha da güçlendiğini ifade eden Thunberg, bunun siyasi eyleme dönüşmemesinin zaman kaybına neden olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13
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