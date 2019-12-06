Son Dakika Haberleri: Greta Thunberg: Eylemlerimizin sesi duyuluyor ancak siyasetçiler eyleme geçmiyor
Son Dakika Dünya Greta Thunberg: Eylemlerimizin sesi duyuluyor ancak siyasetçiler eyleme geçmiyor - Son Dakika Dünya

Greta Thunberg: Eylemlerimizin sesi duyuluyor ancak siyasetçiler eyleme geçmiyor

6 saat önce

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg Madrid İklim Zirvesi (COP25) için geldiği İspanya'da konuştu ve "iklim eylemcilerinin sesi artık duyuluyor ancak politikacılar hala eyleme geçmiş değil" dedi.

Greta Thunberg: Eylemlerimizin sesi duyuluyor ancak siyasetçiler eyleme geçmiyor, System.String[]

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg Madrid İklim Zirvesi (COP25) için geldiği İspanya'da konuştu ve "iklim eylemcilerinin sesi artık duyuluyor ancak politikacılar hala eyleme geçmiş değil" dedi.


Her geçen gün iklim aktivistlerinin seslerinin daha da güçlendiğini ifade eden Thunberg, bunun siyasi eyleme dönüşmemesinin zaman kaybına neden olduğunu kaydetti.

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Greta Thunberg, İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13 
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