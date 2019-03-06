Greta Thunberg ile Tanışın: Küresel İklim Hareketinin 16 Yaşındaki Yeni Öncüsü

Greta Thunberg, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline geldi.

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Greta Thunberg, dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline geldi. Okul grevi ve düzenlediği eylemlerle akranlarına öncülük eden 16 yaşındaki İsveçli aktivist, Asperger sendromlu olmasına rağmen sesini dünyanın en önemli konferanslarında politikacılara yaptığı konuşmalarla duyurdu.

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