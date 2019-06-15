Greta Thunberg ilk kitabını çıkardı, geliri yardım kuruluşlarına aktarılacak
3 saat önce
İsveçli genç aktivist Greta Thunberg, dünyanın dört bir yanındaki akranlarına ilham veren, Avrupalı politikacıların çevre sorunlarını daha ciddiye almalarını sağlayan konuşmalarını bir kitaba çevirdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:23
İsveçli genç aktivist Greta Thunberg, dünyanın dört bir yanındaki akranlarına ilham veren, Avrupalı politikacıların çevre sorunlarını daha ciddiye almalarını sağlayan konuşmalarını bir kitaba çevirdi. Genç
aktivist, 'Kimse Fark Yaratmak İçin Küçük Değildir' (No One Is Too Small to Make A Difference) kitabının yayınlandığını 2 Haziran'da attığı bir tweet ile duyurmuştu ve kitaptan gelecek tüm gelirlerin yardım kuruluşlarına aktaracağını belirtmişti.
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