Greta Thunberg isminin ve 'Gelecek için Cuma Günleri

İklim aktivisti Greta Thunberg, insanların izin almadan ismini ve kurduğu hareketi kullanarak ticari fayda elde etmelerini engellemek için, ismi ve 'Gelecek için Cuma Günleri" hareketinin ismi için patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

17 yaşındaki Greta Thunberg, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendisi olduğunu ya da kendisini temsil ettiğini iddia ederek üst düzey kişilerle, siyasetçilerle, basınla, sanatçılarla iletişime geçen kişiler olduğundan şikayet etti, "İsmim ve Gelecek için Cuma Günleri hareketi iznim olmadan sürekli olarak ticari amaçlar için kullanılıyor" dedi.

Sözlerini, "Benim ve hareketim adına pazarlama yapan, ürün satan ve para toplayan insanlar oldu" şeklinde sürdürdü.

"Size garanti ediyorum, benim ya da harekete katılan diğer kişilerin markalaşma isteği yok. Ancak maalesef buna mecbur kaldık."

Greta Thunberg tarafından kurulan 'Gelecek için Cuma Günleri' isimli hareket, küresel çapta milyonlarca gencin iklim değişikliği ile mücadele için protesto gösterileri düzenlemesine yol açmıştı.

Thunberg, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Gelecek için Cuma Günleri' hareketinin finansal yönüyle "şeffaf bir şekilde" ilgilenebilmek için, ailesiyle bir likte bir vakıf kurduklarını da açıkladı ve "Bu vakıf tabi ki kar amacı gütmeyecek" dedi.

Thunberg, vakfın amacını "ekolojik, iklimsel ve sosyal sürdürülebilirlik ile ruh sağlığını desteklemek" olarak açıkladı.

İsveçli Greta Thunberg, "İklim için okul grevi" kampanyasını 2018 yılında her Cuma okula gitmeyi reddederek, İsveç parlamentosu önünde elindeki dövizlerle dünya liderlerini çevreyi korumak için adım atmaya çağırarak başlattı.

Dört gün sonra "karbon ayak izini" azaltmak için uçak yolculuğundan kaçındığı mesajını vermek amacıyla, üzerinde bir uçak ve bir uyarı işareti bulunan tişörtüyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyaya koydu.

Aynı zamanda et yemenin de doğaya ve iklime olumsuz etkileri olduğunu düşünerek vegan olmuş ve anne babasını da et yememeye ikna etmişti.

Greta'nın haftada bir okula gitmeyerek İsveç parlamentosu önünde yaptığı oturma eylemi ve bu kadar genç bir insanın, kendi kuşağından bir çok gencin rahatsızlığını duyduğu bir konuyu böylesine ateşli bir şekilde ifade edebilmesi medyanın giderek artan ilgisinin odağı oldu.

Bir süre sonra Greta dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere çağrı yaparak iklim için harekete geçmelerini istedi.

Sosyal medya üzerinden bu çağrı "Cumalar, geleceğimiz için" sloganıyla dev bir kampanyaya dönüştü.

2018 yılı boyunca büyüyen kampanyaya dünyanın bir çok farklı yerinde milyonlarca öğrenci katıldı.

Giderek daha çok medyanın ilgisini üzerinde toplayan Greta iklim değişikliği ile ilgili konularda bütün dünyaya yayılan konuşmalar yapmaya başladı.

BM iklim zirvesinin yapıldığı New York'ta yaptığı konuşmasında dünya liderlerine hitaben "Bu çok yanlış. Burada olmamalıydım. Okyanusun diğer tarafında okulumda olmalıydım. Ama hala umut gençlerde diyorsunuz. Bu ne cüret? Boş laflarınızla benim rüyalarımı, çocukluğumu çaldınız" diye konuştu ve uyardı:

"Gözümüz üzerinizde..."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından örgütlenen iklim zirvesine 60 ülkenin liderleri katıldı

İklim değişikliği konusundaki uyarıları ciddiye almamasıyla tanınan ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye gelmesi beklenmiyordu ama o bir ara dinleyiciler arasında göründü.

Greta Thunberg'in, önünden geçen Trump'a bakışını yakalayan fotoğraf internette viral oldu.

Thunberg, 2019 yılında Time dergisi tarafından "Dünyanın en etkili kişisi" seçildi.

Times dergisinin kararını NBC televizyonuna açıklayan yayın yönetmeni Edward Felsenthal "Greta bu yıl (2019) gezegenin yüzyüze olduğu en büyük sorunla ilgili en büyük ses oldu ve kimsenin tanımadığı bir kişiyken dünya çapında bir hareketin lideri haline geldi" diye konuştu.

Yılın kişisi seçildiğinin açıklanmasından kısa süre önce Greta Thunberg Madrid'de yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nde, gezegenin kaderinin önümüzdeki 10 yıl içinde atılacak adımlara bağlı olduğunu söylemiş ve dünya liderlerine, gerçek eylemlilikten kaçmak için "yaratıcı iletişim numaralarına başvurmama" çağrısında bulunmuştu.

Thunberg, iklim zirvelerinin ülkelerin etkili adımları tartışmak yerine sorumluluktan kaçınmanın yolları üzerinde pazarlık etme fırsatlarına dönüştüğünü de söylemişti.