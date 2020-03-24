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Greta Thunberg: Koronavirüs bulaşmış olabilir, kendimi karantinaya aldım
6 saat önce
İklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüse yakalanmış olabileceğini ve yayılmasını önlemek için kendisini karantinaya aldığını duyurduğu bir video paylaştı
İklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüse yakalanmış olabileceğini ve yayılmasını önlemek için kendisini karantinaya aldığını duyurduğu bir video paylaştı.
Thunberg, yeni tip koronavirüse Orta Avrupa'da yaptığı tren seyahatleri sırasında maruz kalmış olabileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:47
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