Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim - Son Dakika
Son Dakika Dünya Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim - Son Dakika Dünya

Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim

6 saat önce

İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg, New York'ta eylül ayında düzenlenen küresel ısınma konulu Birleşmiş Milletler toplantısında karşılaştığı ABD Başkanı Donald Trump ile diyaloğa girmemesiyle ilgili "Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim." dedi

Greta Thunberg: Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim, System.String[]

İsveçli çevreci aktivist Greta Thunberg, New York'ta eylül ayında düzenlenen küresel ısınma konulu Birleşmiş Milletler toplantısında karşılaştığı ABD Başkanı Donald Trump ile diyaloğa girmemesiyle ilgili "Trump ile konuşarak zamanımı israf edemezdim." dedi.


BBC'nin "Today" adlı radyo programına katılan Thunberg, kendisi hakkında yapılan kişisel saldırıların komik olduğunu ve normal bir yaşama geri dönmeyi umduğunu söyledi.

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Greta Thunberg, Donald Trump, New York, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:47 
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