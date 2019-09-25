Son Dakika Haberleri: Greta Thunberg, Trump'ın kendisiyle ilgili sözlerini Twitter'da kişisel bilgiler bölümüne koydu:...
BBC
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Greta Thunberg, Trump'ın kendisiyle ilgili sözlerini Twitter'da kişisel bilgiler bölümüne koydu:...

1 saat önce

Greta Thunberg, Trump'ın kendisiyle ilgili sözlerini Twitter'da kişisel bilgiler bölümüne koydu: "Parlak bir gelecek ümit eden çok mutlu genç bir kız"

Greta Thunberg, Trump'ın kendisiyle ilgili sözlerini Twitter'da kişisel bilgiler bölümüne koydu:..., System.String[]

Greta Thunberg, Trump'ın kendisiyle ilgili sözlerini Twitter'da kişisel bilgiler bölümüne koydu: "Parlak bir gelecek ümit eden çok mutlu genç bir kız"

Çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı öfke dolu konuşma sonrası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan paylaştığı "Çok neşeli bir kıza benziyor" sözlerine yine Twitter'dan yanıt verdi.

16 yaşındaki İsveçli çevreci Thunberg, Trump'ın kendisiyle ilgili paylaştığı yorumları Twitter hesabında 'kişisel bilgiler' bölümünde kullandı.

ABD Başkanı Trump Thunberg için "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli genç bir kıza benziyor" demişti.

Thunberg, Pazartesi günü BM İklim Zirvesi'nde söz almış ve genç nesillerin yetişkinler tarafından ihanete uğradığını söylemişti.

Thunberg ayrıca "Tüm bu olanlar çok yanlış. Şu anda burada olmamalıydım. Okyanus'un diğer yakasında okulumda olmalıydım. Ama hepiniz umut almak için biz, gençlere geliyorsunuz. Hangi yüzle yapıyorsunuz bunu?" dedi.

Thunberg, dünya liderlerine hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı ve "Sizi izliyor olacağız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekmiş ve iklim değişikliğinin bilimsel açıklamalarını sorgulamıştı.

Trump ayrıca başkan seçilmeden önce paylaştığı Twitter mesajlarında da iklim değişikliğinin 'Çinliler tarafından ABD'nin ekonomik gücünü baltalamak için uydurulmuş bir şey' olduğunu iddia etmişti.

Greta Thunberg, Donald Trump, Twitter, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:34 
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