Son Dakika Haberleri: Greta, Twitter hesabını Trump'ın "mutlu ve genç bir kız" sözleriyle güncelledi
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Greta, Twitter hesabını Trump'ın "mutlu ve genç bir kız" sözleriyle güncelledi

1 saat önce

İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Twitter hesabı profilini Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kendisini tanımladığı "mutlu ve genç bir kız" sözleriyle güncelledi.

Greta, Twitter hesabını Trump'ın

İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Twitter hesabı profilini Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kendisini tanımladığı "mutlu ve genç bir kız" sözleriyle güncelledi.


Trump, Thunberg ile ilgili paylaştığı mesajında İsveçli aktivisti "Parlak ve harika bir geleceği dört gözle bekleyen mutlu ve genç bir kıza benziyor." kelimeleriyle tanımlamıştı. Trump, Greta'nın Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın videosunu da hesabından paylaşmıştı. ABD Başkanı, Thunberg'e hitaben "Onu görmek güzel" demişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:00 
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