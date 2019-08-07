Grev kararı alan GMİS, üretim bölgelerinde madencilerle buluşuyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçilerini sabah vardiyasında ziyaretinin ardından aynı gün TTK Amasra Müessesesi'ndeki madencileri bilgilendirdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçilerini sabah vardiyasında ziyaretinin ardından aynı gün TTK Amasra Müessesesi'ndeki madencileri bilgilendirdi.



Amasra'da toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili taleplerini ve süreci anlatan Genel Başkan Hakan Yeşil, grev kararını aldıklarını ve masada anlaşamazlarsa 25 Ağustos'ta grev pankartlarını işyerlerine asacaklarını açıkladı.



Toplu iş sözleşmelerinin masa başında bitirilmesini istediklerini vurgulayan Hakan Yeşil, madencilere; "25 Ağustos'a kadar anlaşma sağlayamazsak greve çıkacağız. Sonuna kadar birlikte mücadele edeceğiz. Bu yolda bizlerle var mısınız?" diye sordu. Maden işçileri "Varız" karşılığını verdi.



Madenciler "İşte madenci işte sendika", "Madenci feneri sönmeyecek", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganlarını attı.



GMİS Genel Bakan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şube başkan ve yöneticileri 7 Ağustos 2019 tarihinde sabah vardiyasında TTK Kozlu Müessesesi'nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek toplu iş sözleşmeleri süreçleri ile aldıkları grev kararı hakkında bilgilendirdi.



Genel Başkan Hakan Yeşil'in TÜRK-İŞ'in basın toplantısına katılmak için Ankara'da olduğunu ve selamlarını ilettiğini belirten GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, "1 Ocak 2019 tarihi itibariyle başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin artık son demlerine geldik. Geldiğimiz noktada hiçbir toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanabilmiş değil. Bizler iş barışı içerisinde çalışarak emeğimizi, alın terimizi akıtarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak ve evimize, ailelerimize, çoluk-çocuğumuza ekmek götürmek istiyoruz. Ama maalesef bunun farkında olmayan, işçinin-emekçinin alın terine sıra geldiğinde bin bir türlü bahane sunan bir anlayış var. Ekonomik krizlerden bahsediliyor. Bu ekonomik krizlerin hangisinde bizim payımız var. Ekonomik krizin gerçek sorumluları bizler değiliz. Buradan bir kez daha Ankara'ya sesleniyoruz; Maden işçisinin kutsal alın terine bir an önce saygı duysunlar" dedi.



GMİS Genel Başkan Yardımcısı ve TİS Komisyonu Başkanı İsa Mutlu, toplu iş sözleşmelerinin geldiği nokta, kendi talepleri ve Hükümetin teklifiyle ilgili bilgi verdi, yasal süreç sonunda 25 Ağustos'ta uygulamaya geçecek grev kararı aldıklarını açıkladı. Mutlu, şunları söyledi:



"Hükümetin teklifini görünce gerçekten de şaşkınlıkla karşıladık. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay, tartışılacak bir şey olmadığını, Türkiye şartlarında çalışanlar açısından masada oturulmasının dahi normal olmadığını belirterek masadan kalkmıştı. Nitekim bizler de Genel Maden İşçileri Sendikası olarak değişik zamanlarda ve her platformda Hükümetin teklifinin tartışılır olmadığını ifade ettik. Biliyorsunuz, sözleşmemiz yasal bir prosedür sürecinde işliyor. 25 Ağustos 2019 tarihinde greve çıkmak zorundayız. Dün itibariyle grev uygulama kararını alarak hem TTK, hem MTA işverenlerine, hem de Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası'na bu kararlarımızı bildirdik. Yasal prosedürleri işletiyoruz. Biz masada uzlaşmayı, işçimizin hakkının verilmesini istiyoruz. Ancak mecbur bırakılırsak, tarih tekerrürden ibarettir diyerek 25 Ağustos'ta meydanlarda olacağımızı ve işyerlerimizde grevlerimizi başlatacağımızı da ilan ediyoruz.



Hakkımızın verilmediği yerde, bedeli ne olursa olsun, hep birlikte mücadeleye hazır olmak zorundayız.



Taleplerimizi makul taleplerdir. Ocakta çalışan arkadaşlarımızın en az iki asgari ücretin üzerine zam verilmesi, yerüstünde çalışan arkadaşlarımızın durumu belli, asgari ücret düzeyinde çalışan kardeşlerimiz var. İnşallah, tekrar tekrar söylüyoruz, 25 Ağustos'a kadar masa başında anlaşırız. Ama anlaşamadığımız takdirde hep birlikte grev diyeceğiz." - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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