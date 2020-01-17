Grev kararı alan Türk Metal Sendikasının yol haritası başkanlar kurulunda belirlenecek - Son Dakika

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılacaklarını ve yol haritasını belirlemek için toplantı öncesinde başkanlar kurulu düzenleyeceklerini söyledi

Kavlak, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'nın otomotiv üssü olmasının, Bursa'nın önemini artırdığını ifade etti.

Bursa'nın tek başına 32 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Kavlak, "Bursa, sendikamız için de önemlidir. Çünkü Türk Metal Sendikasının burada 7 şubesi var. 124 iş yerinde örgütlüyüz. 52 bine yakın üyemiz var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Bursa gerçekten Avrupa, Türkiye, çalışanlar ve sendikamız için önemli. Son bir yılda yaklaşık 24 bin arkadaşımızı eğitime götürdük. Bunların 13 bini Bursa'dan geldi." dedi.

Kavlak, Toplu İş Sözleşmesi için anketler yaptırdıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız işletmeden ve üyelerimizden talepleri aldılar, ortaya bir rakam çıktı. Yüzde 26,28 çıktı. Bunu da işveren sendikasına 7 Ekim itibarıyla verdik. Daha sonra 5 oturum gerçekleştirdik. Önce işveren sendikası, mevcut 6 ayın enflasyonu olan 6,05'i verdi. Arabulucuya gittik. Arabulucu bizi iki defa bir araya getirmesine rağmen mesafe kat edemedik. Daha sonra işveren sendikası bize davet çıkarttı, teklifini revize edip yüzde 8'e çekti. Bunun üzerine biz bir takım eylemler yaptık. İş durdurmalar, 10 dakikadan başlayıp, 30 dakikaya kadar eylemleri hayata geçirdik."

İki gün önce grev kararı aldıklarını anımsatan Kavlak, "Dün MESS'in bir çağrısı oldu. Pazartesi günü 09.30 itibarıyla görüşmeye çağırmışlar. Biz de bunu değerlendirdik. Görüşmeye gideceğiz. Görüşmeye gitmeden önce başkanlar kurulu yapacağız. MESS'in olası teklifinin ne olabileceği, bundan sonra yol haritamızın ne olması gerektiğini orada tartışacağız." ifadesini kullandı.

"44 maddede anlaştık, 64 maddede uyuşmazlığımız var"

Kavlak, toplu iş sözleşmesinde bir algı operasyonunun olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Biz 44 maddede anlaştık, 64 maddede uyuşmazlığımız var. 2 yönetmelikte de anlaşamadık. Sanki, bir ücrette anlaşsak bu maddeler ne olacak? MESS'in 3 yıllık ısrarı ne olacak? SGK izinleri, esnek güvencesiz çalışma ve denkleştirmeyle ilgili ısrarı, buna benzer MESS'in maddeleri var. Bu maddeler masada durduğu sürece MESS, ücret teklifini 8 yapsa ne olur, 10 yapsa ne olur. Bu toplu sözleşmeyi çıkmaza sokmaktır. Eğer gerçekten samimiyse, bu toplu sözleşmeyi bitirmek istiyorsa o zaman bu tekliflerini masadan çekmesi lazım. Yoksa, batan geminin lüks kamarası olmaz. Lüks kamarada da batar biz de batarız. O yüzden aklıselimin galip gelmesi lazım. Biz, mitingimizle bütün dayatmalara cevabımızı vereceğiz."

Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi, metal iş kolunda faaliyet gösteren 200 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiriyor.