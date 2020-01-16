Grev kararı fabrikalara asıldı - Son Dakika
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Grev kararı fabrikalara asıldı

19 dakika önce

Türk Metal Sendikası tarafından alınan grev kararı ın fabrikalara asılmaya başlandı.

Grev kararı fabrikalara asıldı, System.String[]

Türk Metal Sendikası tarafından alınan grev kararı ın fabrikalara asılmaya başlandı.


Alınan ilk grev kararı, Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Kemal Durmaz tarafından Borusan Mannesman A.Ş. fabrikasında bulunan panoya asıldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını bildirmişti. Kavlak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplu iş sözleşmesi kapsamında işveren tarafı MESS ile masada anlaşamadıklarını belirterek "Metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmeyen sendikamız, bugün itibarıyla grev kararı almıştır. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımızın sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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